На время действия режима самоизоляции большинство пригородных поездов курсировать не будут. Исключение составят десять городских электричек, которые будут курсировать по своим маршрутам утром и вечером.

По данным РИАЦ, на маршрутах будут работать следующие поезда:

— № 6301 Тракторная Пассажирская – Южная отправлением в 5:39 и прибытием на конечную станцию в 7:24;

— № 6307 Тракторная Пассажирская – Шпaлопропитка отправлением в 6:56 и прибытием на ст. Шпaлопропитка в 8:19;

— № 6325/6313 Тракторная Пассажирская – Южная отправлением в 17:19 и прибытием на ст. Южная в 18:49;

— № 6321 Волгоград-1 – Шпaлопропитка отправлением в 18:31, прибытием на конечную станцию в 19:31;

— № 6317 Тракторная Пассажирская – Шпaлопропитка отправлением в 19:02 и прибытие на конечную остановку в 20:30;

— № 6720/6719 Шпaлопропитка – Волгоград-1 отправлением в 6:20 и прибытием в центр областной столицы в 7:11;

— № 6306 Южная – Тракторная Пассажирская отправлением в 6:29 и прибытием на Тракторный в 8:09;

— № 6326 Шпaлопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением в 7:32 и прибытием в 9:02;

— № 6318 Южная – Тракторная Пассажирская отправлением в 17:16 и прибытием в ТЗР в 18:50;

— № 6210 Шпaлопропитка – Волгоград-1 отправлением в 19:13 и прибытием в центр Волгограда в 20:06.



