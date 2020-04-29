Впервые в Волгоградском институте искусств и культуры готовятся День открытых дверей пройдет дистанционно, преподаватели уже начали готовиться к онлайн-встрече с абитуриентами. Онлайн-консультации состоятся 7 мая.
По данным комитета культуры Волгоградской области, в режиме видеоконференции педагоги вуза ответят на вопросы будущих студентов и их родителей. Все инструкции для участия в Дне открытых дверей онлайн размещены на сайте вгиик.рф в разделе «Абитуриенту».
Напомним, ВГИИК – это три ступени образования: школа, колледж и вуз, что позволяет готовить специалистов практически с любого возраста. Перечень направлений подготовки необычайно многогранен: от руководства студией кино-, фото- и видеотворчества до академического пения. Большинство студентов института трудоустраиваются ещё во время обучения.
Среди педагогического состава – заслуженные работники культуры и искусства, заслуженные деятели науки и образования, заслуженные артисты Российской Федерации, профессора, доценты, доктора и кандидаты наук.