Впервые в Волгоградском институте искусств и культуры готовятся День открытых дверей пройдет дистанционно, преподаватели уже начали готовиться к онлайн-встрече с абитуриентами. Онлайн-консультации состоят­ся 7 мая.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в режиме видеоконференции педагоги вуза ответят на вопросы будущих студен­тов и их родителей. Все инструкции для участия в Дне открытых дверей онлайн размеще­ны на сайте вгиик.рф в разделе «Абитуриенту».

Напомним, ВГИИК – это три ступени образования: школа, колледж и вуз, что позволяет готовить спе­циалистов практически с любого возраста. Перечень направлений подготовки необычайно многогранен: от руководства студией кино-, фото- и видеотворчества до академического пе­ния. Большинство студентов института трудоустраиваются ещё во время обучения.

Среди педагогического состава – заслуженные работники культуры и искусства, заслуженные деятели науки и образования, заслуженные артисты Российской Федерации, профессора, до­центы, доктора и кандидаты наук.



