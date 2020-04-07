Волгоградские учреждения культуры продолжают осваивать работу в онлайн-пространстве. Так, Волгоградский областной центр народного творчества продолжает своё функционирование и ведет дистанционную работу с любительскими творческими коллективами и клубными формированиями посредством видеоуроков, осуществляется консультационная методическая деятельность в форме обучающих вебинаров, онлайн-конференций.

ВОЦНТ предлагает для просмотра концерты, спектакли, театрализованные представления через социальную сеть «ВКонтакте» в своей официальной группе.

Творческий коллектив центра запустил новый проект #творим_и_удивляем, теперь каждый желающий сможет проявить себя в художественном творчестве, приняв участие в онлайн-занятиях педагогов ВОЦНТ.

Также проходит дистанционная работа с участниками любительских творческих коллективов и клубных формирований ВОЦНТ (домашнее задание: анализ, повтор и исправление ошибок).

Руководители любительских творческих коллективов подготовили серию видеоуроков для своих воспитанников. Так, доступны видеоурок балетмейстера Ж. Слепцовой «Разнообразие фигур в латиноамериканских танцах», видеоурок руководителя кружка О. Головни «Разнообразие фигур в латиноамериканских танцах» и другие видеозанятия.

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне детский вокальный ансамбль «Городские волшебники» разучивает песню «Не отнимайте солнце у детей».

Кроме того проходит методическая работа с муниципальными учреждениями культуры. Состоялся вебинар на тему «Работа с народно-певческим коллективом. Подготовка к аттестации», который провела Виктория Путиловская, специалист по жанрам творчества ВОЦНТ, руководитель народного фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» ВГСПУ.



