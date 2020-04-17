В Волгограде продолжаются работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Специалисты уже приступили к озеленению территории, в том числе с использованием деревьев-крупномеров, параллельно продолжается создание тематических зон.

По данным администрации Волгоградской области, в парке будут обустроены сразу несколько тематических зон: мемориальная, спортивная, водная, молодежная и семейная, а также зоны городов-побратимов, детские аттракционы и зона общепита. Все работы планируется завершить к 15 августа.

Напомним, 15 августа в Волгограде впервые пройдет крупнейший музыкальный фестиваль ParkSeason Fest. Масштабное мероприятие состоится на территории объединенного пространства Центрального парка культуры и отдыха и стадиона «Волгоград Арена». Планируется выступление популярных российских и зарубежных артистов. Здесь также будут организованы площадки уличных видов спорта, зона автограф- и селфи-сессий известных блогеров, лектории, фудкорт, дизайн-маркет, интерактивные зоны и многое другое.

Сегодня подрядчик монтирует объекты спортивной зоны, включающие полосу препятствий, теннисные корты, мини-гольф, столы для настольного тенниса, шахматный городок, тренажеры на открытом воздухе; луна-парк с детско-семейными аттракционами; обустраивает площадь для массовых мероприятий с профессиональным сценическим оборудованием. На очереди — политехническая экспозиция «Нобелевский городок» и зона водных аттракционов.

Продолжается озеленение: уже высажены 20 тысяч кустарников и многолетних цветов, а также 1,5 тысячи деревьев. В этом году парк украсят еще 10,5 тысячи растений, в том числе 2,5 тысячи деревьев, многие из которых уникальны для региона: магнолии, гинго, вечнозеленые псевдотсуги. В честь 75-летия Великой Победы и как символ обновления территории высаживают 75 сакур.

Вход на территорию ЦПКиО останется бесплатным. Завершение проекта позволит сформировать единую рекреационную зону вдоль реки Волги от Ворошиловского до Краснооктябрьского района; создать единый ансамбль, новую точку притяжения для горожан и туристов.

фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области



