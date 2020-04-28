Билайн сделал бесплатными входящие и исходящие звонки на номера МИД и ряда авиакомпаний, а также SMS-сообщения, для клиентов, которые в настоящий момент находятся в международном роуминге. Звонки на эти номера доступы даже при отрицательном балансе:

· Министерство иностранных дел

+7 (495) 587 88 60; +7 (499) 244 19 77; +7 (499) 244 19 88; +7 (499) 244 28 47

· Госуслуги

+7 (495) 249 75 77

· Авиакомпания «Аэрофлот»

+7 (495) 223 55 55

· Авиакомпания «S7 Airlines»

+7 (495) 783 07 07

· Авиакомпания «Уральские Авиалинии»

+7 (499) 920 22 52

· Авиакомпания «Якутия»

+7 (495) 970 17 17

· Авиакомпания «Royal Flight»

+7 (495) 782 00 31

· Авиакомпания «Россия»

+7 (495) 139 77 77

Новые условия действуют автоматически для клиентов предоплатных тарифов, начиная с 27 апреля 2020 года, и не требуют каких бы то ни было дополнительных действий с их стороны. Бесплатный пакет 500 SMS на любые мобильные номера в международном роуминге доступен для клиентов уже с 17 апреля 2020 года.

Ранее Билайн в ходе реализации комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в 5 раз увеличил количество минут и интернета в составе пакетов популярных услуг в международном роуминге, а также отказался от платы за услугу «Доверительный платёж», чтобы клиенты при отсутствии возможности своевременно пополнить счет могли оставаться на связи. Кроме этого, звонки на номер горячей линии Ростуризма по вопросам коронавируса для клиентов Билайн также бесплатны. Номер горячей линии +74996781203.



