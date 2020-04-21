Билайн для поддержки остающихся дома семей расширяет возможности в рамках детской подписки в «Билайн ТВ» (12+) и предоставляет бесплатный доступ к ней на 30 дней*.

Новая подписка KIDS (0+) обеспечивает доступ для детей и их родителей к известным зарубежным и отечественным мультсериалам и популярным детским ТВ-каналам, что позволяет развлекаться и учиться новому, не выходя из дома.

Контент для детей

Всего в подписке KIDS доступны 9 главных детских каналов, включая Nickelodeon, Nick Jr. и Nickelodeon HD, а также почти 1500 серий известных зарубежных и российских мультфильмов для всех возрастов. В их числе – более 400 эпизодов популярных анимационных шоу производства Nickelodeon (например, такие хиты, как «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Вспыш и чудо-машинки», «Даша-путешественница», «Черепашки-ниндзя» и «Маленькие герои-черепашки: Взрыв из прошлого»). Премьерный контент Nickelodeon будет ежемесячно появляться на сервисе в режиме catch-up («вслед за эфиром»).

Помимо этого, в подписку KIDS входит весь популярный контент подписки МУЛЬТ (0+) — полюбившиеся многим мультсериалы, как, например, «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и «Тиг и Лео».

Теперь в детской подписке «Билайн ТВ» есть доступ к мультсериалу «Маша и Медведь» и к детскому контенту онлайн-кинотеатра Megogo. Также в подписке KIDS можно найти контент с тифлокомментарием и сурдопереводом.

Развлечение и обучение

Развлекательные, развивающие и обучающие мультсериалы, фильмы и телепрограммы помогут детям не только весело провести время дома, но и в игровой форме познавать мир и научиться чему-то новому. Подключить подписку KIDS можно в разделе «Видео» «Билайн ТВ». Цена детской подписки остается прежней — 149 рублей в месяц. Абонентам, которые были подписаны на МУЛЬТ, новая подписка будет доступна автоматически.

Также в «Билайн ТВ» бесплатно доступен мультсериал для слепых и слабовидящих детей «Пиратка и капитан» (6+) – уникальный проект от телеканала TiJi. Сериал состоит из 52 серий по 11 минут каждая. Все происходящее на экране сопровождается тифлокомментарием – лаконичным описанием событий и предметов. Дополнительная аудиодорожка позволяет слепым детям лучше понять смысл мультфильма. Эта инициатива дополняет экосистему сервисов Билайн для людей с инвалидностью.

Клиенты Билайн с 23 марта 2020 года могут пользоваться услугами Домашнего интернета (на скорости 2 Мбит/c) и сервисом «Билайн ТВ» (20 общероссийских телеканалов) в сети широкополосного доступа оператора даже при нулевом балансе абонентского счета с 23 марта 2020 года до 30 апреля 2020 включительно. Всем пользователям сервиса «Билайн ТВ» доступны 20 общероссийских телеканалов даже при отрицательном балансе. Сервисом «Билайн ТВ» могут воспользоваться также пользователи, не являющиеся абонентами Билайн, при регистрации по адресу электронной почты.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

«Для Билайн очень важно уделять особое внимание потребностям клиентов именно сегодня. В текущих условиях важно оставаться дома — и мы стараемся помочь нашим клиентам разнообразить досуг. Благодаря партнерству с Viacom нам удалось расширить детскую подписку, дополнив его популярными во всем мире каналами и мультсериалами. А сотрудничество с российской анимационной студией «Анимаккорд» позволило включить в подписку любимый всеми детьми мультсериал «Маша и Медведь».

Обновленный сервис «Билайн ТВ» был запущен в мае 2018 года. Ключевая особенность обновленного сервиса – работа в режиме OTT**, пользоваться сервисом может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи. Показатель месячной активной аудитории обновленного сервиса превышает 1 млн пользователей, а совокупная месячная аудитория «Билайн ТВ» с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса составляет более 2 млн пользователей.

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета. Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru . Онлайн просмотр с компьютера доступен на сайте beeline.tv .

* Доступ к подписке KIDS в сервисе Билайн ТВ доступен месяц бесплатно при подключении до 30 апреля 2020 года. Со 2-го месяца подписка будут автоматически предоставляться по полной стоимости. Организатор акции – ПАО «ВымпелКом». Подробнее на tvpromo.beeline.ru

** Технология OTT (Over The Top) – метод предоставления видеоуслуг через неуправляемую сеть Интернет (по сетям сторонних операторов связи), который подразумевает возможность использования сервиса абонентами любого оператора связи.



