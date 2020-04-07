Абоненты Билайн смогут бесплатно подобрать фитнес-программу, составить план питания и получить рекомендации по теме здорового образа жизни с помощью нового приложения mWellness (12+).

Билайн совместно с компанией СКМ представляют мобильное приложение mWellness*, которое позволяет подобрать комплекс спортивных упражнений и программу питания. Мобильный помощник помогает пользователям следить за полученными и потраченными калориями, водным балансом, режимом сна, а также напоминает о необходимости регулярно тренироваться, даже оставаясь дома, и дает рекомендации для поддержания здорового образа жизни.

Доступ к полному функционалу приложения предоставляется для абонентов Билайн бесплатно до 30 апреля 2020 года**. С учетом возросшего спроса на домашний фитнес в приложении предусмотрена серия специальных тренировок без использования спортивного инвентаря.

В основе решения mWellness лежит комплексный подход к здоровому образу жизни. При первом запуске приложения пользователь указывает для СКМ информацию о своем возрасте, весе и росте, выбирает одну из предложенных целей, а также указывает желаемый вес. Данные в приложение также можно загрузить из Google Fit***.

mWellness может подсчитывать калории, которые человек получает в течение дня, учитывая входящие в состав продуктов**** белки, жиры и углеводы. Также приложение показывает и расход калорий с учетом введенной в приложение информации об активности пользователя — количества шагов и выполненных упражнений за день. На основании этой информации приложение выдает рекомендации***** по питанию и занятиям спортом с учетом установленных целей. Пользователь может настроить напоминания о времени приема пищи, тренировках, а также о необходимости выпить стакан воды. Таким образом, mWellness помогает пользователям сформировать ряд полезных привычек.

Приложение mWellness доступно для смартфонов с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и iOS (версии 10.0 и выше). Полный функционал приложения доступен только для абонентов Билайн и только на территории России.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд:

«Билайн уделяет особое внимание теме здорового образа жизни, и приложение mWellness дополняет существующие предложения компании в этой сфере. В перспективе мы рассматриваем возможность интеграции mWellness с нашими тарифными предложениями, а также с акциями «Гиги за шаги», «Гиги за сон», «Гиги за мозги» и «Гиги за детокс». Благодаря этому абонентам Билайн станет еще проще формировать полезные привычки».

Скачать приложение можно по ссылкам:

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.beeline.mwellness

AppStore https://apps.apple.com/ru/app/mwellness/id1479975862

* mWellness, или «мобильный велнес» — мобильное решение в рамках концепции здорового образа жизни, которая предполагает сочетание физического и ментального здоровья, разумных физических нагрузок, здорового питания и отказа от вредных привычек.

** При активации услуги по подбору плана питания или услуги по программе тренировок после 30 апреля 2020 года доступ к полному функционалу приложения предоставляется бесплатно в течение первых семи дней; затем стоимость услуги по плану питания составит 5 рублей в день, такая же стоимость будет у услуги по программе тренировок.

*** Оператором данных является ООО «СКМ» (660049, г. Красноярск, пр. Мира, 45а); реализацию возможности передачи данных в Google Fit также обеспечивает ООО «СКМ».

**** Учитываются данные о продуктах, информация о которых будет внесена в приложение.

***** Рекомендации не носят характера медицинских рекомендаций и не являются медицинской услугой. По вопросам, связанным со здоровьем, а также влиянием продуктов и занятий спортом на здоровье необходимо проконсультироваться с врачом. Использование приложения для лиц, имеющих какие-либо заболевания не рекомендуется без консультаций с врачом.



