Билайн предлагает своим клиентам сохранять привычную активность и обновил условия популярной акции «Гиги за шаги». С сегодняшнего дня даже за 1 000 шагов в день по дому абоненты Билайн получают 100 Мб дополнительного интернет-трафика в сутки или 3 Гб в месяц.

Для поддержания здорового образа жизни в домашних условиях, Билайн обновил условия акции «Гиги за шаги»: с 1 апреля вместо привычных 10 000 шагов в день участникам акции можно совершать только 1 000 шагов. Этого количества достаточно для получения 100 Мб каждый день или 3 Гб в месяц дополнительного трафика к основному пакету или одного часа раздачи интернета на дополнительные устройства в сутки для пользователей тарифов, где пакет интернета уже безлимитный.

Получить дополнительные гигабайты клиенты Билайн могут не только за шаги, но и за другие полезные привычки – за 8 часов сна («Гиги за сон»), отказ от мобильного телефона («Гиги за детокс») и за 30 минут чтения (Гиги за мозги»).

Новые условия будут действовать до 30 апреля 2020 года и могут быть продлены.

Ранее Билайн объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе, возможностью для абонентов Билайн по всей России пользоваться услугами мобильной связи в полном объеме при отрицательном балансе.



