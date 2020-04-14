Билайн увеличил на 30% пропускную способность сети на фоне роста голосового и интернет-трафика на юге России.

За последние две недели в регионах Юга голосовой и интернет-трафик в среднем вырос на треть. Для того, чтобы обеспечить пользователей всеми сервисами в полном объеме без потери качества, оператор увеличил пропускную способность магистральных линий и узлов обработки абонентских данных для повышения надежности сетей в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Ставрополе и других населенных пунктах, что позволило предотвратить негативные последствия лавинообразного роста нагрузки.

В ряде регионов Юга Билайн провел агрегацию частотных диапазонов в стандарте LTE. Благодаря увеличению ширины полосы с 5-10 МГц до 15 МГц расширена емкость сети LTE 1800, что также позитивно влияет на скорость мобильного интернета.

«С середины марта мы постоянно фиксировали рост трафика, связанный с переходом сотрудников компаний на удаленную работу после введения режима самоизоляции. С 4 апреля показатели потребления не изменяются, оставаясь стабильно высокими. При этом активность пользователей мобильного и фиксированного домашнего интернета сохраняется в течение всего дня, — прокомментировал технический директор ПАО «ВымпелКом» в Южном регионе Олег Савчук. — Мы ведем мониторинг качественных и количественных показателей сети в режиме онлайн, и, если в том или ином направлении фиксируется повышение нагрузки, технические специалисты оперативно принимают необходимые решения для того, чтобы обеспечить ее равномерное распределение».

Билайн на Юге также продолжает масштабную модернизацию сети 4G в соответствии с ранее утвержденным планом развития сетевой инфраструктуры в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях, на этих территориях реализуются программы по увеличению зоны покрытия сети.

За последние 2 года Билайн увеличил покрытие сети 4G на Юге в 3 раза, в результате в новых условиях сеть оказалась готова к возросшим нагрузкам.

В настоящее время технические подразделения компании работают в обычном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование инфраструктуры.



