Волгоградцев приглашают к участию в первом открытом региональном конкурсе «Это мой, это твой, это наш город», приуроченном к 120-летию Волгоградской библиотеки имени М. Горького.

Участниками конкурса могут стать дети от 5 до 16 лет, учащиеся и педагоги ДХШ и ДШИ Волгоградской области, также возможно привлечение участников из других регионов России. Участники конкурса на момент представления заявки должны являться действительными учащимися образовательного учреждения или же окончившими учреждение в прошлом году.

Архитектура, любимые уголки города, его достопримечательности, музеи, библиотеки, скверы, парки, знаменитые исторические места, городские традиции, общегородские праздники, природа, быт, известные люди Волгограда – вот далеко не полный перечень того, что могут изобразить участники конкурса в своих живописных работах, причём техника исполнения – на усмотрение автора!

В конкурсе предусмотрено, помимо возрастных категорий, несколько номинаций: «Живопись» (гуашь, акварель, акрил, масло, пастель, темпера и т. п.); «Графика» (карандаш, пастель, уголь, сепия, сангина, соус, цветные карандаши, гелевые ручки, маркер и т. п.); «Плакат» (техника любая); «Печатная графика, компьютерная графика, коллаж и т. п.».

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на бланке учреждения до 27 мая 2020 года на e-mail: [email protected] Работы будут приниматься после подачи заявок (при сдаче работ обязательно иметь заявку на бумажном носителе) до 1 июня 2020 года по адресу: ул. Толбухина, 15, ДШИ №9. Справки по телефону 8(8442)54-98-86. Подробнее – в положении о конкурсе.

Награждение победителей состоится на специальной торжественной церемонии, которая пройдёт в Волгоградской областной универсальной научной библиотека им. М Горького в дни празднования 120-летия (18–19 сентября 2020 года).



