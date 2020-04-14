В этом году традиционная Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к акции смогут все желающие. 25 апреля на официальных сайтах волгоградских муниципальных библиотек и в группах в социальных сетях будут транслироваться тематические лекции, поэтические чтения, а также различные мастер-классы.

Центральные темы «Библионочи 2020» — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 152-летие Сергея Есенина. Читателям будут представлены интересные факты из биографии великого русского поэта и его малоизвестные произведения. Кроме того, в режиме реального времени в социальных сетях с читателями будут общаться библиотекари, писатели, книгоиздатели, а также известные волгоградцам представители творческих профессий – джазовая певица Ирина Аксенова, актрисы Волгоградского музыкального театра Наталья Мещерякова и Ирина Вайзбулат, философ Юрий Ветютнев и многие другие. Волгоградцы с помощью специального онлайн-чата смогут обмениваться мнениями с выступающими.

В акции примут участие 8 библиотек ВМУК «ЦСГБ»: Центральная библиотека имени М. К. Агашиной (пр-т им. Ленина, 42), библиотеки-филиалы — № 1 (ул. Батова, 10), № 4 им. Ю.В. Бондарева (ул. Дзержинского, 19), № 20 (ул. Н. Отрады, 1а), библиотека-филиал — № 24 (ул. 8-й Воздушной Армии, 35), библиотека-филиал № 17 им. М.А. Шолохова (ул. Кирова, 132), библиотека-филиал № 8 (бульвар Энгельса, 15), библиотека-филиал № 12 (ул. Ангарская, 118).

К «Библионочи» готовятся и детские библиотеки Волгограда. На онлайн-площадках, размещенных в социальных сетях, юные волгоградцы смогут принять участие в конкурсах, викторинах, литературных квестах. Свои предложения организаторам акции могут направить и читатели через специально организованные опросы в социальных сетях.



