Начиная с 13 апреля автобусный маршрут №95 начнет работать в челночном режиме. Изменения были внесены с учетом работы скоростного трамвая, соединяющего центр города с его северной частью.

По данным РИАЦ, уже с понедельника транспорт переходит в челночный режим от своей конечной остановки в Кировском районе до ж/д вокзала. Это позволит значительно сократить интервал между рейсами и также снизит загруженность автобусов.

Справка: Челночное движение — способ организации движения рельсового пассажирского маршрутного транспорта, при котором один и тот же поезд двигается в обе стороны по одному и тому же пути.



