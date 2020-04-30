В этом году Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» из-за сложившийся ситуации будет проходить в дистанционном формате. Участниками акции могут стать все желающие, для этого нужно сделать фотографию с Георгиевской лентой, а затем опубликовать фото на личной странице в социальных сетях с ответом на вопрос: «Почему для меня важна Георгиевская лента», а также дополнить описание хэштегами: #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Кроме того, рекомендуется пригласить к участию в акции своих друзей в социальных сетях.

Для тех, у кого ленточка не сохранилась, на официальной странице движения «Волонтеры Победы» в Instagram можно найти виртуальную Георгиевскую ленту и наложить ее на свою фотографию. Отметим, что добровольцы уже передали ленты в магазины, аптеки, медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году в честь 60-летия Победы. За это время по всей стране они раздали более 15 миллионов лент. Волонтеры Победы участвуют в акции на протяжении последних пяти лет.



