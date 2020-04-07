Ещё семь специальных маршрутов начинает свою работу с 7 апреля в Волгограде. Они дополнят те 13 маршрутов, которые функционируют с прошлой недели.

По данным администрации города, для обеспечения дополнительного пассажиропотока помимо действующих специальных маршрутов с 7 апреля начинают работать:

— специальный троллейбусный маршрут «Грамши — Тулака»;

— специальный трамвайный маршрут «Школа №36 — Детский центр»;

— специальный трамвайный маршрут «Обувная фабрика — Детский центр»;

— специальный трамвайный маршрут «Жилгородок – Детский центр»;

— специальный автобусный маршрут «Химзавод – Ж/д вокзал»;

— специальный автобусный маршрут «Пос. Верхнезареченский — пл. Дзержинского»;

— специальный автобусный маршрут «Пос. Татьянка-2 — Пос. Заря».

Ежедневно на дополнительных спецмаршрутах будет задействовано до 80 единиц подвижного состава. Общее количество подвижного состава на волгоградских спецмаршрутах общественного транспорта составит свыше 300.



