15 апреля рейды на соблюдение режима самоизоляции охватят четыре района Волгограда, Волжский и семь районов области.

Как сообщает РИАЦ, 15 апреля рейды пройдут в Краснооктябрьский, Ворошиловский, Советский, Красноармейский районы Волгограда. Также проверки запланированы в Урюпинском, Алексеевском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском районах Волгоградской области. Продолжатся они и в Волжском.

Напомним, патрульные группы руководствуются ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Покидать место проживания можно в тех случаях, когда нужно получить неотложную медпомощь; сходить в ближайшие магазин или аптеку; вынести мусор; выгулять домашнего питомца (на расстоянии не далее 100 метров от дома); съездить на дачу и обратно; проследовать на работу и обратно (для этого с собой должна быть справка с места работы). При этом необходимо иметь с собой паспорт, написанное от руки или напечатанное уведомление с указанием ФИО, адреса проживания и цели выхода.

Без права выхода из квартиры или дома самоизоляцию должны соблюдать те, кто прибыл с эндемичных территорий или контактировал с потенциально зараженными людьми. С просьбой о бесконтактной доставке необходимых продуктов питания, медикаментов можно обратиться к волонтерам по телефону единой «горячей линии» 8-800-200-86-76.



