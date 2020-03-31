Губернатор Волгоградской области подписал постановление, в котором прописаны рекомендации для жителей региона. Дополнительные меры, направленные на усиление профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории региона, были озвучены на заседании регионального оперативного штаба 30 марта.

Оперативным штабом жителям рекомендован режим самоизоляции. В дополнение к ранее введенным на территории региона мерам постановление предусматривает приостановку с 1 по 5 апреля работу регулярных межмуниципальных маршрутов, а также общественного транспорта на территории Волгограда и Волжского. При этом в областном центре и в городе-спутнике в утренние и вечерние часы для сотрудников учреждений и предприятий, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме, формируют специальные маршруты.

Кроме того, до 1 июня 2020 года приостановлено бронирование мест, а также размещение жителей и гостей региона в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, на турбазах.

Напомним, в Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности, работает оперативный штаб — информация обрабатывается в круглосуточном режиме.

Ранее принятые в регионе противоэпидемические меры доказали свою эффективность: своевременно выявлены и локализованы случаи коронавируса, 2707 человек в настоящее время находятся под наблюдением дома и в режиме стационаров.



