На следующей неделе на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области стартует окружной этап конкурсов армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Торжественная церемония открытия намечена на 16 марта, начало в 10:00.

По данным пресс-служба ЮВО, на мероприятие гости смогут стать свидетялями зрелищного шоу с демонстрацией боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90С и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Летные и ударные возможности продемонстрируют экипажи самолетов Су-24М, гости увидят боевое применение вертолетов Ми-28 и Ми-8 АМТШ, которые нанесут удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечат высадку тактического десанта. Военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО, выполнив десантирование, продемонстрируют навыки армейского рукопашного боя.

Также гостям соревнования представят новейшие образцы вооружения и военной техники ЮВО, ретро-технику. Все желающие смогут поиграть в пейнтбол и отведать солдатскую кашу с чаем.

В окружных состязаниях, которые продлятся до конца недели, примут участие лучшие экипажи танков Т-72Б3 и мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2 с Северного Кавказа, Закавказья, Крыма и Ростовской области.

В масштабном зрелище примут участие более 250 военнослужащих ЮВО, будет задействовано около 50 единиц современного вооружения и военной техники.



