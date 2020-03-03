В лесничествах региона завершились работы по заготовке снега, который необходим для сохранения сеянцев до высадки в грунт. Всего было заготовлено более 60 тонн специально подготовленной снежной массы, восемь с половиной тонн – заготовлено на территории Волгоградского лесничества. Это даст возможность провести весенние лесокультурные работы в оптимальные сроки, в полном объеме с хорошим качеством.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, из-за особых климатических условий посадка сеянцев с открытой корневой системой в нашем регионе ограничена по времени, приходится искусственно увеличивать срок хранения сеянцев. Для этого посадочный материал укладывают в снег, пересыпают опилками и накрывают слоем соломы – в общей сложности 61 тонна специальной снежной массы уже подготовлена. С помощью такого метода сеянцы сохранятся «спящими» до конца апреля — у растений приостанавливается сокодвижение и почки не распускаются.



