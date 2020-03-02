Волгоград очень ярко проводил зиму. Массовые гулянья и сжигание огромного чучела Масленицы состоялось в парке «Царицынский» в пойме реки Царица в минувшее воскресенье. На мероприятия собрались тысячи гостей и тут было где повеселиться.

Для гостей было организованно более 30 интерактивных площадок. Развлечения были как для детей так и для взрослых. На территории парка проходили и конкурсы и народные забавы и концерты творческих коллективов и дегустация блинов и прочих вкусностей. Народа собралось непомерно много, и все ждали вечера, чтобы увидеть, как сжигают самое большое чучело Масленицы в России.

В этом году чучело сделали больше прошлогоднего. Его высота составила 14,5 метров, а размах рук 8,5 метров. Для изготовления чучела использовали сосновые деревья, которые остались после Нового года. Чучело сожгли уже вечером, после всех гуляний. А до этого, в рамках праздника, были подведены тоги конкурса на лучшую масленичную куклу. Тут тоже были свои «рекорды» по высоте кукол. Самую большую куклу высотой в 2,5 метра привезли из Красноармейского района, она заняла центральное место среди ещё сотни «участниц». А чтобы гости не скучали, на протяжении всего дня их развлекали творческие коллективы города. Дети тоже не скучали, множество разных конкурсов и подвижных игр увлекали маленьких гостей и не давали им скучать. А главными угощениями на Масленице, конечно же, были блины – в общей сложности повара испекли порядка трех тысяч угощений.

Ну и уже после всех мероприятий наступила кульминация праздника, во время которого и сожгли огромное чучело Масленицы. Действо не заняло много времени, но посмотреть на него собралось очень много народа. Ну, а что провожать зиму, так с размахом. Кстати, даже погода была на стороне праздника и показала, что весна уже пришла и готова радовать волгоградцев ярким солнышком.



