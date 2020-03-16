В целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области с 16 марта вводится режим повышенной готовности, об этом сообщил губернатор Волгоградской области на оперативном совещании. Соответствующее постановление опубликовано в разделе «Документы».

Андрей Бочаров подчеркнул, что на территории Волгоградской области ситуация по-прежнему стабильная и контролируемая: случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В регионе проводится целый комплекс мероприятий санитарно-эпидемиологического и карантинного характера.

В связи с принятым решением Оперативному штабу, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления Волгоградской области — перейти в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

Руководителям органов исполнительной власти, руководителям органов местного самоуправления поставлены задачи:

— принять дополнительные решения по ограничению проведения массовых мероприятий, за исключением только неотложных мероприятий, с проведением остальных в дистанционном или онлайн режиме, без зрителей;

— принять дополнительные решения по организации образовательного процесса в учебных заведениях Волгоградской области и быть в готовности к организации учебного процесса в дистанционном режиме;

— принять дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической безопасности в социальных учреждениях;

— принять дополнительные решения по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах общественного транспорта;

— принять дополнительные меры по контролю за состоянием здоровья граждан, прибывающих из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, и обеспечить для них карантинные мероприятия в полном объеме;

— принять дополнительные меры эпидемиологической безопасности в центрах и офисах представления государственных и муниципальных услуг «Мои документы»;

— обеспечить максимальную возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

— принять дополнительные меры по информированию населения о проводимых противоэпидемических мероприятиях с разъяснением правил личной гигиены и обеспечения общественной безопасности в этот период.

«Органы исполнительной власти Волгоградской области, профильные службы готовы к реагированию на изменение эпидемиологической ситуации. Проводятся дополнительные занятия, учения для отработки межведомственных действий. Сил и средств достаточно, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Обращаюсь к жителям и гостям Волгоградской области, к руководителям предприятий и организаций с просьбой неукоснительно соблюдать все предусмотренные меры. Прошу с пониманием и ответственностью относиться к принимаемым мерам, к своему здоровью, здоровью членов вашей семьи, родных и близких вам людей и здоровью окружающих».



