В связи с введением ограничительных мер на посещение учреждений культуры, некоторые музеи города уже начали осваивать новый формат работы. Так, Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова предлагает своим посетителям стать участниками нового онлайн-проекта «КарАРТин».

Онлайн-проект будет работать на всех музейных информационных площадках: на официальном сайте Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова http://mashkovmuseum.ru/, в соцсетях ВКонтакте, facebook, instagram. Теперь посетить музей – посмотреть выставку, послушать лекции, повысить свои навыки в ходе мастер-классов – можно будет не выходя из дома. Посетителей ждут видеоэкскурсии по выставкам, истории отдельных картин-шедевров из собрания ВМИИ, детские проекты, видеолекции по современному и классическому искусству и даже видеотрансляции мастер-классов. Их проведут лучшие искусствоведы, научные сотрудники и художники Музея Машкова.

Начиная с этой недели, известный музейный проект «Исследователь искусств» для детей от 7 до 15 лет, который действует в ВМИИ более четырех лет, будет перенесен в виртуальный режим работы.

«Это будут небольшие видеоэкскурсии и мастер-классы, а также карты заданий, путеводители и раскраски, которые будут доступны для скачивания и печати в домашних условиях, — рассказывает автор и ведущая «Исследователь искусств» Елена Пилипенко. — Кроме того, мы будем использовать ресурсы информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», контент которого основан на богатейшей коллекции Государственного Русского музея. Медиатека содержит более 500 учебных и игровых программ, которые позволяют виртуально пройтись по Михайловскому и Летнему садам, по залам Мраморного, Строгановского и других дворцов крупнейшего музейного комплекса».

Новые лекции проекта «Просто современное искусство» также станут выходить в виде видеолекций.

«На наших видеолекциях мы поговорим о самых интересных художниках XX-XXI веков. Проект включает в себя не только теоретическую часть – знакомство с творчеством и идеями художников или направления в целом. У посетителей будет уникальная возможность погрузиться в мир современного искусства, создать собственное произведение в ходе наших воркшопов, которые также переходят в онлайн», – рассказали авторы и ведущие проекта Иван Говорухин и Мария Мелихова.

Посетителей инфоресурсов Музея Машкова ожидают рассказы об отдельных шедеврах ВМИИ и экскурсии по действующим экспозициям в основном здании музея на пр. Ленина, 21 и в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37.

Отметим, переход Музея Машкова в дистанционный режим — мера временная, однако даже после возвращения в обычный график работы, ряд виртуальных продуктов останутся, развиваясь дальше.