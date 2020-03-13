Уже на следующей неделе в креативном пространстве «Икра» студенческий киноклуб ВГИИКа «Альтернатива» соберет ценителей экранного искусства. Зрители предложат посмотреть лучшие фильмы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF.

По данным организаторов, в программе LIAF-2020 зрителей ждет: кукольная анимация в фильме «Монетка» Сики Сонг, сочетание цифровой анимации и фотографии в работе «Симбиоз» Нади Андрашев, линейный рисунок и монохромность в фильме «Синхронность» Мишель Бранд. А британские режиссёры Рори Уотби-Толли и Диана Градинару в фильме «Новый год» даже придумали несуществующий язык, на котором разговаривают их персонажи, живущие в далеком будущем. Эти художественные приёмы усиливают впечатление от истории и демонстрируют сложившийся авторский стиль.

Среди фильмов LIAF-2020 – участники и номинанты крупнейших международных фестивалей и премий. Анимационный фильм «Дочь» Дарьи Кащеевой (Чехия) – номинант «Оскара» и обладатель студенческого приза в Анси. Работа режиссёров Фредерика Сигеля и Бенджамина Морарда «Одинокая орбита» стала обладателем главного приза на фестивале фантастического кино SITGES (Испания).

Мероприятие состоится 20 марта, начало в 19:00. Цена билета 250 рублей. Все подробности можно узнать в сообществе фестиваля по ссылке.



