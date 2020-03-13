Теперь из Волгограда можно будет отправиться в Крым на поезде, который начнет курсировать в апреле этого года.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, добраться до Крыма можно будет на поезде дальнего следования который будет отправляться из Екатеринбурга. Поезд дальнего следования сообщением Екатеринбург – Симферополь отправится 25 апреля. Маршрут движения поезда проходит через город Волгоград.

В Волгоград поезд Крымского направления прибудет 27 апреля. Время в пути до Симферополя – около 26 часов.

В настоящее время открыта продажа билетов. В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны.

В дальнейшем движение поезда сообщением Екатеринбург – Симферополь будет осуществлять один раз в неделю в обе стороны.

Кроме того, в летний период открываются направления воздушных перевозок в город Симферополь из международного аэропорта Волгоград (Гумрак).