В Волгограде началась выдача путёвок в новый детский сад построенный в Дзержинском районе по улице Восточно-Казахстанская, 4. Детский сад рассчитан на 185 детей. В апреле здесь откроются девять групп – три из них ясельные, для малышей от года до двух лет.

Детский сад был построен по современному проекту. В здании разместились дополнительные помещения для развития творческих способностей малышей: изостудия, кабинет для занятий иностранным языком, ритмикой и театральным искусством. Также имеется физкультурный и музыкальный залы, кабинеты учителей-логопедов и методистов. Все это позволяет создать условия для качественного дошкольного образования детей.

Для будущих воспитанников нового ДОУ закуплена мебель волгоградских производителей: кровати, в том числе для ясельных групп со съёмными бортиками, столы, стулья и шкафы для одежды, скамейки. Помимо групповой мебели приобретено спортивное и иное оборудование: гимнастические стенки, маты, ворота для мини-футбола, баскетбольная стойка с кольцом. Всем необходимым оборудованием также оснащены методический кабинет, зал для занятий по направлениям дополнительного образования, кабинеты психолога, учителя-дефектолога и др.

В детский сад уже поставили технологическое оборудование для бытовых помещений: стиральные машинки, стеллажи для белья и гладильный каток, для пищевого блока — разделочные столы, жарочные шкафы, электрическую плиту, холодильник, тестомесильную машину, мясорубку, картофелечистку и многое другое.

В рамках комплексного благоустройства прилегающей территории во дворе детского сада обустроены детские игровые площадки и проведено озеленение – высажено более 60 деревьев – это ясени и клены, а также почти 600 кустарников, в том числе саженцы сирени, спиреи, кизильника и ярко-желтой форзиции.



