Ещё один Волгоградский музей, в связи с введением ограничительных мер, запускает виртуальный проект, который позволит волгоградцам посещать музей не выходя из дома. Так, музей-заповедник «Старая Сарепта» предлагает волгоградцам погрузиться в виртуальный мир музея в рамках проекта «Музей в гаджете: Сарепта онлайн». Виртуальное пространство музея-заповедника «Старая Сарепта» станет полезным информационным ресурсом, который объединит в себе несколько тематических блоков: история, выставки, кулинария, архитектура, этнография, достопримечательности.

Ежедневно на официальном сайте и в социальных сетях музея-заповедника будут публиковаться ранее неизвестные факты о Сарепте, необычные рецепты жителей Поволжья, о которых вы никогда не знали, истории об экспонатах, которых нет в других музеях региона.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» в рамках проекта также запускает серию виртуальных тематических мастер-классов. Участникам понадобятся всего лишь подручные средства, которые есть у каждого дома.

В рамках проекта «Музей в гаджете: Сарепта онлайн» «Старая Сарепта» предлагает новый формат работы с виртуальными посетителями. На музейных инфоресурсах будут проходить викторины, конкурсы, брейн-ринги.

Самым интересным блоком станут виртуальные видео-экскурсии по уголкам Сарепты, куда не ступала нога посетителей. Это будут исторические обзоры чердаков, подвалов, виртуальные экскурсии по фондам музея-заповедника.

Вам всего лишь нужен ваш гаджет, чтобы узнать историю самого необычного места Волгограда и погрузиться в атмосферу «Старой Сарепты».



