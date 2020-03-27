Будущих абитуриентов приглашают на День открытых дверей в Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ), который пройдет в онлайн-режиме — дистанционно.

Как сообщают в вузе, такое решение было принято в связи с усилением профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Волгоградской области и в соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179.

Для будущих студентов на сайте университета уже размещены все необходимые информационные материалы о факультетах и институтах, правилах и порядке поступления, направлениях подготовки в вузе и вступительных испытаниях. С ними можно ознакомится онлайн в любое время.

Эта же информация размещена и в официальных аккаунтах ВГСПУ в социальных сетях. Кроме того, задать интересующие вопросы можно специалистам приемной комиссии по электронной почте [email protected], а также в официальной группе приемной комиссии ВКонтакте.

Также всю информацию о приемной кампании 2020 можно найти по ссылке.



