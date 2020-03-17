В рамках рабочей встречи с активом Волгоградской области — представителями Общественной палаты, регионального Союза женщин, областного совета ветеранов и других общественных организаций, губернатор Волгоградской области предложил полностью освободить ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающих в регионе, от оплаты жилищно-коммунальных услуги и взносов на капремонт.

По словам губернатора, на федеральном уровне по поручению Президента России приняты решения по помощи участникам и ветеранам Великой Отечественной войны — Волгоградская область также реализует целый ряд мер поддержки поколения Победителей.

Общественники поддержали инициативу главы региона. С учетом участников Сталинградской битвы, которые уже получают такие льготы, дополнительные меры поддержки коснутся свыше 1,3 тысячи человек. Из них тех, которые ранее эти льготы не получали, — более 1,1 тысячи.



