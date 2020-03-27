В середине марта губернатор Волгоградской области предложил полностью освободить ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) от оплаты услуг ЖКХ и взносов на капремонт. А уже сейчас данная инициатива была закреплена в региональном Социальном кодексе.

Как пояснила председатель регионального комитета социальной защиты населения Лилия Заботина, дополнительные меры социальной поддержки коснутся инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также военнослужащих частей, не входивших в состав действующей армии в годы ВОВ, ставших инвалидами; участников боевых действий в Венгрии, Китае, в районе острова Даманский, в Северной Корее. Численность граждан, которых коснется принятый закон, составляет 1155 человек.

«Начиная с апреля ветеранам перечисленных категорий вернут сумму, уплаченную ими с 1 января 2020 года за услуги ЖКУ, а также взносы за капремонт, — отметила Лилия Заботина. — При этом фронтовикам не надо предоставлять в центры социальной защиты никакие дополнительные справки и сведения о себе — у нас уже сформирована база данных. Компенсационные средства поступят на счета получателей автоматически».

По данным РИАЦ, на реализацию этой задачи в бюджете предусмотрено 23,5 млн рублей.



