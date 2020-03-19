Директор волгоградского филиала Tele2 Вадим Скрипник рассказал, как будет развиваться мобильный интернет в регионе, мобильной безопасности и сокращении цифрового неравенства.

— Не все абоненты в Волгоградской области могут использовать современные возможности интернета. У некоторых попросту нет связи. Речь про небольшие населенные пункты с численностью населения в несколько десятков человек. Tele2 в прошлом году строила сеть для таких территорий?

— В прошлом году у нас была большая программа строительства. Она охватила Волгоград, все райцентры и в том числе хутора и села, где раньше связи не было вовсе и мобильный сигнал был крайне слабым. В список вошли порядка 27 населенных пунктов. В этих поселениях Tele2 запустила высокоскоростной мобильный интернет 4G, что имеет особое социальное значение для населения. Доступ к интернет-банкингу, государственным сайтам, социальным сетям и мобильной посте – невозможно представить уже без стабильной передачи данных. Мобильный интернет Tele2 фактически стал единственным источником связи с внешним миром для жителей отделенных населенных пунктов региона. В рамках соглашения с администрацией Волгоградской области, предусматривающего инвестирование в сетевую инфраструктуру региона порядка 750 миллионов рублей в 2019 году, мы полностью выполнили свои обязательства.

Кроме того, мы начали масштабную программу по расширению зоны покрытия сети 4G в Волгоградской области. На всех базовых станциях оператора, поддерживающих технологии голосовой связи 2G и мобильного интернета 3G, мы делаем модернизацию оборудования до стандарта LTE, способного предоставлять стабильный высокоскоростной интернет. Мы уже провели апгрейд нескольких сотен базовых станций. В этом году мы планируем завершить эту программу в полном объеме. К началу осени и учебного года все сетевые объекты Tele2 будут обеспечивать 4G-сигнал.

— Будет ли продолжена эта работа в 2020?

— Да, строительство или модернизация сети запланированы в Волжском, Михайловке, Камышине, Николаевске. И, конечно, мы будем улучшать сеть в районах области. Поселки, где нет стабильного покрытия еще существуют, и они разбросаны по области. Например, в Городище и Средней Ахтубе.

В этом году мы планируем установить базовые станции в более чем десятке населенных пунктах. Объем инвестиций сопоставим с прошлым годом.

В решении проблемы цифрового неравенства мы тесно сотрудничаем с администрацией области, которая предоставляет земельные участки для строительства и помогает с юридическим оформлением. Чтобы построить одну станцию уходит несколько миллионов рублей. Абонентов в небольших хуторах немного, поэтому горизонт окупаемости дальний. Но мы идем на эти расходы − для Tele2 это в первую очередь вопрос социальной ответственности бизнеса.

— Люди уезжают из деревень. Tele2 сужает сеть интернет-покрытия с сокращением числа абонентов?

— Нет. Мы не уменьшаем качество связи и зону покрытия сети, наоборот – стремимся к ее максимальному расширению. На сегодняшний день 99% населения области обеспечены нашей связью и 96% − скоростным мобильным интернетом 4G. Как я уже говорил, мы планируем уровнять эти цифры в ближайшем будущем.

— Вадим, в прошлом году было огромное количество жалоб на спам-звонки. С поддельных номеров абонентам звонили якобы банковские сотрудники и пытались получить данные карт. Как от этого защититься?

— Мне и самому иногда поступали подобные звонки. Можно заблокировать номер телефона на смартфоне. Но что мешает мошенникам просто сменить номер и звонить, пока его вновь не заблокируют? Еще сложнее вычислить злоумышленников, которые используют IP-телефонию и технологию подмены номера.

Поэтому каждому стоит соблюдать простые и важные правила цифровой безопасности. Не разглашать персональную информацию третьим лицам – это может привести к краже средств. Не оставлять свой номер телефона в магазинах, общественных заведениях, кафе и на непроверенных интернет-ресурсах. Возможно, его внесут в простую таблицу Excel, которая потом будет передаваться из одной организации в другую.

В Tele2 действует постоянная федеральная программа по борьбе с мобильными мошенниками. Компания информирует абонентов, используя многоуровневые системы проверки различных интернет-сервисов, блокирует короткие номера. Помимо этого, служба безопасности оператора на регулярной основе сотрудничает с регулирующими и правоохранительными органами. На сайте tele2.ru для абонентов оператора создан большой раздел «Защита и безопасность», подробно рассказывающий о видах мобильного мошенничества и способах его предотвращения.

— Как будут изменяться тарифы абонентов Tele2 в этом году?

— Мы продолжим задавать тренды. Tele2 первой придумала обменивать минуты на интернет-трафик, предложил абонентам самим формировать свои тарифы, подстраивать их под свои нужды. Наш подход в этом направлении не изменился – мы продолжим приятно удивлять клиентов, предлагая им самые современные телеком−услуги.



