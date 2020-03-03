Коммуникационное агентство PUSHKA TEAM проводит традиционную ярмарку авторской продукции, приуроченную к 8 марта. «О! Маркет» пройдёт 6, 7 и 8 марта, чтобы вы могли порадовать близких оригинальными подарками в Международный женский день.

В атриуме «Торгушки» организаторы собирают самобытную продукцию, какой не найти в магазинах. Вы найдёте и полезные предметы, и дизайнерскую одежду, и украшения, и декор для дома, и многое другое. Помимо волгоградских мастеров, приглашены участники из Астрахани и Ульяновска. На сцене для вас выступят музыканты, чтобы выбор подарков был ещё более приятным. Мероприятие скрасят выступления спикеров на актуальные женские темы: красота, здоровье, кулинария и саморазвитие.

«Мы знаем, что подарить близким на 8 марта, — говорят организаторы. — Наш «О! Маркет» полон нестандартных подарков, которые мастера с большой любовью производят вручную. Но наши маркеты не только про подарки — мы стараемся воссоздать дух европейских уличных ярмарок, приглашаем музыкантов, которые исполняют трогательные каверы, и спикеров, которые затрагивают важные темы».

Хэнд-мейд ярмарка продлится три дня 6, 7 и 8 марта с 10:00 до 22:00 в Ворошиловском Торговом Центре. Посмотрите, как выглядела новоодняя ярмарка в фотоальбоме организаторов и подпишитесь на официальные страницы в инстаграм и вконтакте, чтобы не пропускать новости мероприятия.

Вход свободный.



