В регионе начался отбор организации, которая должна будет построить новый детский сад в городе Волжский. Электронный аукцион на определение подрядной организации уже стартовал. Объект включен в приоритетный региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

По данным комитета строительства Волгоградской области, детский сад будет построен в поселке Металлургов на улице Иртышская. Согласно проекту, здание будет двухэтажным и рассчитанно на 120 мест. В нем предусмотрено размещение шести групп детей общеразвивающей направленности, из них три группы — для малышей ясельного возраста. Кроме того, в учреждении предусмотрены медкабинет, пищеблок, зал для музыкальных и спортивных занятий. Помимо этого, проектом предусмотрен бассейн, который будет соединён с основным корпусом крытой галереей.



