На следующей неделе в Волгоградском государственном техническом университете состоится ежегодная «Ярмарку вакансий», участниками которой станут около 60 предприятий и организаций региона. Мероприятие будет проходить 12 марта в актовом зале ВолгГТУ, начало в 11:00. Приглашаются студенты всех факультетов.

Предварительный список организаций-участников:

Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

Публичное Акционерное Общество «Банк ВТБ»

Акционерное Общество «Каустик»

Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Центр-инвест»

Общество с Ограниченной Ответственностью «Директ Стар»

Общество с Ограниченной Ответственностью «Волгоградский автобусный парк», ООО «ВАП»

Акционерное общество «Производственная Фирма «СКБ Контур»

Общество с Ограниченной Ответственностью «Любимый город»

Общество с Ограниченной Ответственностью «РИТЭК» Волгограднефтегаз

Общество с Ограниченной Ответственностью ИК «Сибинтек»

Общество с Ограниченной Ответственностью «ЭПАМ Систэмз»

Акционерное Общество «МЦ НТТ» (Ростелеком Контакт-Центр)

Общество с Ограниченной Ответственностью «ФинТелеком»

Общество с Ограниченной Ответственностью «Камышинский крановый завод»

ПАО «Сбербанк России»

ООО «НоваТех»

ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания»

ОАО «Волгоградский керамический завод»

ООО «Сперасофт-Студия»

Ассоциация «Лига Цифровой Экономики»

ГК АГАТ

ООО «Миго-групп»

ООО ВЦ «Айлант»

ОАО «Сады Придонья»

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

АО «Волжский трубный завод»

ООО «См-сервис»

ООО «ЮнитБин»

ООО «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА»

Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде «Объединенная компания РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод»

ГК «ЭФКО»

АО «Волжский Оргсинтез»

ООО «АЙ-ТЕКЛАБС»

ООО «ИНТЕСМО»

ОАО «Волжский абразивный завод»

ООО «Адмирал»

АО «ВолгоградНИПИнефть»

АО «АБ ИнБев Эфес» филиал в г. Волжский

ООО «СИНГУЛЯРИС ЛАБ»

Филиал АО «Транснефть — Приволга» Волгоградское РНУ

АО «Завод «Метеор»

ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»

ГК «Волга-Раст»

ООО «Камышинский опытный завод»

Студия Кефир

ООО «Адснайпер»

ООО ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж»

ГКУ Центр занятости населения г. Волгограда

АО «Северсталь канаты»

ООО «Магнат Трейд Энтерпрайз»

ООО «Ендейвер»

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

ООО ТПК «Нижняя Волга»

АО «ТЕКСКОР»

ООО «Кузница»

ООО «Каргилл»

ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ССМ)

Военные организации, участвующие в Ярмарке вакансий:

1. Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ. (Военный инновационный технополис «ЭРА»).

2. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты г.Кострома.

3. Краснодарское высшее военное училище им. Генерала С.М.Штеменко.

4. Пункт отбора на военную службу по контракту.

Заочные участники:

Управление Южного округа войск национальной гвардии.

В рамках Ярмарки вакансий будет работать сектор для студентов с инвалидностью и ОВЗ «Твоя профессиональная карьера». Он предполагает демонстрацию интерактивных презентаций предприятий Волгограда, которые имеют квотированные рабочие места для инвалидов. Общение с представителем Центра занятости населения Волгоградской области о правовых аспектах при трудоустройстве выпускника с инвалидностью и ОВЗ.

Все желающие студенты смогут заполнить анкеты в студенческом кадровом агентстве «Навигатор».

Контакты: тел. (8442) 24-81-77 или в каб. 409, учебный корпус №3 (А).



