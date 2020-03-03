На следующей неделе в Волгоградском государственном техническом университете состоится ежегодная «Ярмарку вакансий», участниками которой станут около 60 предприятий и организаций региона. Мероприятие будет проходить 12 марта в актовом зале ВолгГТУ, начало в 11:00. Приглашаются студенты всех факультетов.
Предварительный список организаций-участников:
- Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
- Публичное Акционерное Общество «Банк ВТБ»
- Акционерное Общество «Каустик»
- Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Центр-инвест»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Директ Стар»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Волгоградский автобусный парк», ООО «ВАП»
- Акционерное общество «Производственная Фирма «СКБ Контур»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Любимый город»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «РИТЭК» Волгограднефтегаз
- Общество с Ограниченной Ответственностью ИК «Сибинтек»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «ЭПАМ Систэмз»
- Акционерное Общество «МЦ НТТ» (Ростелеком Контакт-Центр)
- Общество с Ограниченной Ответственностью «ФинТелеком»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Камышинский крановый завод»
- ПАО «Сбербанк России»
- ООО «НоваТех»
- ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания»
- ОАО «Волгоградский керамический завод»
- ООО «Сперасофт-Студия»
- Ассоциация «Лига Цифровой Экономики»
- ГК АГАТ
- ООО «Миго-групп»
- ООО ВЦ «Айлант»
- ОАО «Сады Придонья»
- ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
- АО «Волжский трубный завод»
- ООО «См-сервис»
- ООО «ЮнитБин»
- ООО «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА»
- Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде «Объединенная компания РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод»
- ГК «ЭФКО»
- АО «Волжский Оргсинтез»
- ООО «АЙ-ТЕКЛАБС»
- ООО «ИНТЕСМО»
- ОАО «Волжский абразивный завод»
- ООО «Адмирал»
- АО «ВолгоградНИПИнефть»
- АО «АБ ИнБев Эфес» филиал в г. Волжский
- ООО «СИНГУЛЯРИС ЛАБ»
- Филиал АО «Транснефть — Приволга» Волгоградское РНУ
- АО «Завод «Метеор»
- ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»
- ГК «Волга-Раст»
- ООО «Камышинский опытный завод»
- Студия Кефир
- ООО «Адснайпер»
- ООО ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж»
- ГКУ Центр занятости населения г. Волгограда
- АО «Северсталь канаты»
- ООО «Магнат Трейд Энтерпрайз»
- ООО «Ендейвер»
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- ООО ТПК «Нижняя Волга»
- АО «ТЕКСКОР»
- ООО «Кузница»
- ООО «Каргилл»
- ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ССМ)
Военные организации, участвующие в Ярмарке вакансий:
1. Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ. (Военный инновационный технополис «ЭРА»).
2. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты г.Кострома.
3. Краснодарское высшее военное училище им. Генерала С.М.Штеменко.
4. Пункт отбора на военную службу по контракту.
Заочные участники:
Управление Южного округа войск национальной гвардии.
В рамках Ярмарки вакансий будет работать сектор для студентов с инвалидностью и ОВЗ «Твоя профессиональная карьера». Он предполагает демонстрацию интерактивных презентаций предприятий Волгограда, которые имеют квотированные рабочие места для инвалидов. Общение с представителем Центра занятости населения Волгоградской области о правовых аспектах при трудоустройстве выпускника с инвалидностью и ОВЗ.
Все желающие студенты смогут заполнить анкеты в студенческом кадровом агентстве «Навигатор».
Контакты: тел. (8442) 24-81-77 или в каб. 409, учебный корпус №3 (А).