На следующей неделе в Волгоградском государственном техническом университете состоится ежегодная «Ярмарку вакансий», участниками которой станут около 60 предприятий и организаций региона. Мероприятие будет проходить 12 марта в актовом зале ВолгГТУ, начало в 11:00. Приглашаются студенты всех факультетов.

Предварительный список организаций-участников:

  • Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
  • Публичное Акционерное Общество «Банк ВТБ»
  • Акционерное Общество «Каустик»
  • Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Центр-инвест»
  • Общество с Ограниченной Ответственностью «Директ Стар»
  • Общество с Ограниченной Ответственностью «Волгоградский автобусный парк», ООО «ВАП»
  • Акционерное общество «Производственная Фирма «СКБ Контур»
  • Общество с Ограниченной Ответственностью «Любимый город»
  • Общество с Ограниченной Ответственностью «РИТЭК» Волгограднефтегаз
  • Общество с Ограниченной Ответственностью ИК «Сибинтек»
  • Общество с Ограниченной Ответственностью «ЭПАМ Систэмз»
  • Акционерное Общество «МЦ НТТ» (Ростелеком Контакт-Центр)
  • Общество с Ограниченной Ответственностью «ФинТелеком»
  • Общество с Ограниченной Ответственностью «Камышинский крановый завод»
  • ПАО «Сбербанк России»
  • ООО «НоваТех»
  • ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания»
  • ОАО «Волгоградский керамический завод»
  • ООО «Сперасофт-Студия»
  • Ассоциация «Лига Цифровой Экономики»
  • ГК АГАТ
  • ООО «Миго-групп»
  • ООО ВЦ «Айлант»
  • ОАО «Сады Придонья»
  • ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
  • АО «Волжский трубный завод»
  • ООО «См-сервис»
  • ООО «ЮнитБин»
  • ООО «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА»
  • Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде «Объединенная компания РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод»
  • ГК «ЭФКО»
  • АО «Волжский Оргсинтез»
  • ООО «АЙ-ТЕКЛАБС»
  • ООО «ИНТЕСМО»
  • ОАО «Волжский абразивный завод»
  • ООО «Адмирал»
  • АО «ВолгоградНИПИнефть»
  • АО «АБ ИнБев Эфес» филиал в г. Волжский
  • ООО «СИНГУЛЯРИС ЛАБ»
  • Филиал АО «Транснефть — Приволга» Волгоградское РНУ
  • АО «Завод «Метеор»
  • ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»
  • ГК «Волга-Раст»
  • ООО «Камышинский опытный завод»
  • Студия Кефир
  • ООО «Адснайпер»
  • ООО ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж»
  • ГКУ Центр занятости населения г. Волгограда
  • АО «Северсталь канаты»
  • ООО «Магнат Трейд Энтерпрайз»
  • ООО «Ендейвер»
  • ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
  • ООО ТПК «Нижняя Волга»
  • АО «ТЕКСКОР»
  • ООО «Кузница»
  • ООО «Каргилл»
  • ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ССМ)

Военные организации, участвующие в Ярмарке вакансий:

1. Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ. (Военный инновационный технополис «ЭРА»).

2. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты г.Кострома.

3. Краснодарское высшее военное училище им. Генерала С.М.Штеменко.

4. Пункт отбора на военную службу по контракту.

Заочные участники:

Управление Южного округа войск национальной гвардии.

В рамках Ярмарки вакансий будет работать сектор для студентов с инвалидностью и ОВЗ «Твоя профессиональная карьера». Он предполагает демонстрацию интерактивных презентаций предприятий Волгограда, которые имеют квотированные рабочие места для инвалидов. Общение с представителем Центра занятости населения Волгоградской области о правовых аспектах при трудоустройстве выпускника с инвалидностью и ОВЗ.

Все желающие студенты смогут заполнить анкеты в студенческом кадровом агентстве «Навигатор».

Контакты: тел. (8442) 24-81-77 или в каб. 409, учебный корпус №3 (А).