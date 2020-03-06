На следующей неделе в Волгоградском планетарии будет проходить «Школа лектора планетария» – одно из самых известных и посещаемых событий в астрономических кругах России с 2008 года. Мероприятия в рамках XIII конференции «Школа лектора планетария» будут проходить с 11 по 13 марта.

В рамках конференции в Звёздном зале Волгоградского планетария состоится мероприятие под названием «Трибуна ученого» – это цикл лекций рассчитанный, на тех, кто серьезно интересуется астрономией, физикой и наукой в целом; кто хочет быть в курсе современных научных достижений, кто нацелен на получение глубоких знаний. На конференции выступят такие выдающиеся ученые, как ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН доктор физико-математических наук Николай Самусь; профессор Иркутского государственного университета доктор физико-математических наук Сергей Язев; ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова доктор физико-математических наук Сергей Ламзин; профессор Физико-технического института Волгоградского государственного университета доктор физико-математических наук Илья Коваленко.

В программе выступлений: 11 марта в 16:00 «Новости Солнечной системы»; 12 марта в 10:00 «Рождение звёзд и планет», в 11:00 «Миссия «Астероид» выполнима», в 16:00 «Звёздная эволюция», в 17:30-18:30 «Телескопы. Четыре века телескопической астрономии (от телескопа Галилея до ELT)»; 13 марта в 11:00 «Многоканальная астрономия: Звёзды и звёздные населения», в 12:00 «Астросейсмология, или Песни звезд».

Справки по телефонам: 8(8442)24-18-80; 24-18-72; +7 (919) 799-33-92.



