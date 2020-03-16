На ерике Каширин продолжаются работы по возведению масштабного гидротехнического сооружения — работы выполняют в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Возводимый объект будет представлять собой переливную плотину, которая позволит сохранить необходимый уровень воды после завершения весеннего половодья, а также обеспечить важным ресурсом местных жителей. Строительство планируют завершить до конца текущего года.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, переливная плотина шпунтового типа в длину 83 метра и высоту 6,5 метра будет осуществлять регулировку водовыпуска через донные стальные трубы.

В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения и укладка песка. Также специалисты выполняют мероприятия по защите берега от размыва.



