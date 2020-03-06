На следующей недели в Волгоградском областном театре кукол открывается выставка макетов домашних театров «Магия театра» из фонда Волгоградской областной детской художественной галереи, поступивших на международный конкурс детского художественного творчества «Театральная одиссея» и выполненных учащимися художественных школ и студий.

На выставке «Магия театра» можно познакомиться с оригинальными способами конструирования сцены, декораций и, конечно, с весёлыми и грустными, смелыми и не очень персонажами спектаклей, рождёнными детской фантазией.

Открытие выставки состоится 10 марта.



