Рабочие уже завершили внутреннюю отделку помещений в новой школе на 500 мест, построенной в Россошинском сельском поселении Городищенского района Волгоградской области по приоритетному региональному проекту нацпроекта «Образование». Работы ведутся с опережением графика.

Как сообщают в областной администрации, школа уже готова к завозу оборудования и мебели. В ближайшие недели подрядчик сконцентрирует усилия на прилегающей территории: здесь установлены детский и спортивный городки, готовы беговые дорожки, высажен газон. До конца апреля предстоит уложить искусственное покрытие на футбольном поле, прорезиненное финишное покрытие «Эластур» на площадках для активных игр, а также завершить озеленение сотней саженцев кленов и других благородных пород деревьев.

Напомним, первый звонок в новой школе поселка Степной Россошинского сельского поселения прозвенит уже в сентябре этого года. За парты сядут ребята из пяти близлежащих населенных пунктов. В учреждении, помимо традиционных учебных классов, классов «предметников» и мастерских и библиотеки, разместят конференц-зал и секцию робототехники. Здание приспособлено для безбарьерного доступа маломобильных групп. За отопление отвечает автономная газовая котельная.



