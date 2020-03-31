На прошлой неделе в Быковском районе Волгоградской области состоялось очередное заседание местной Думы, где обсудили вопросы по борьбе с опасными вредителями сельскохозяйственных культур.

По данным РИАЦ, на заседании было выслушано мнение специалисты, которое может дать всестороннюю оценку данной проблемы.

— В настоящее время сложно сделать точный прогноз летней активности вредителя, которая будет складываться в зависимости от погодных условий, — отметила руководитель Быковского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Раиса Липчанская.

Специалист рассказала депутатам о наиболее эффективных препаратах, рекомендованных в нашей стране для борьбы с саранчой и совкой, а также обратила внимание на необходимость привлечения специалистов на профильные вакансии, связанные с защитой растений.



