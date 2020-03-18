Специалисты природных парков совместно с волонтерами приступили к работам по уборке по уборке мусора, в том числе в лесных массивах, которые традиционно стартуют весной и завершаются осенью.

Так, в природном парке «Нижнехопёрский» стартовала межрайонная природоохранная акция «Очистим планету от мусора!», во время которой планируется провести не только субботники, но и просветительские мероприятия. Акция продлится до середины октября. Планируется, что в этот период к сотрудникам парка присоединятся сотрудники местных администраций, учащиеся 5-10 классов школ, волонтёры и просто неравнодушные жители городов, деревень и сел.

Таким образом экологи стараются привлечь внимание жителей акции Кумылженского, Алексеевского, Нехаевского районов Волгоградской области к проблемам загрязнения окружающей среды, воспитывая у детей и взрослых ответственное отношение к окружающей природе и экологическую культуру в целом.

Напомним, в прошлом году участниками уборок стали двести человек. В результате очищены от мусора берега рек Тишанка, Хопёр, Протока, Манинка, хутор Успенка, лес Плоский — территория общей площадью 77,5 гектара.



