В регионе стартовал профилактический проект «Остановим огонь вместе», в рамках которого на территории 15 муниципалитетов запланировано проведение противопожарных мероприятий.

По информации регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, акция «Остановим огонь вместе-2020» открылась мероприятием в Светлоярском районе. В средней школе Червленовского сельского поселения состоялся урок пожарной безопасности, а также тренировка с учебной эвакуацией. Кроме того, представители органов местного самоуправления и инструкторы региональной противопожарной службы в ходе профилактического рейда побеседовали с жителями, осмотрели частные домовладения и дали рекомендации по устранению нарушений.

Работа по противопожарной безопасности проводится в регионе на постоянной основе: так, с января сотрудниками и инструкторами подразделений противопожарной службы Волгоградской области проведено более 3700 профилактических мероприятий, охвативших 60 тысяч человек. Следующие мероприятия состоятся в Суровикинском и Клетском районах. Всего в 2020 году акция охватит 15 муниципальных образований. Сотрудники противопожарной службы активизируют работу с населением, проведут тренировки по тушению условных пожаров, открытые уроки безопасности, соревнования дружин юных пожарных. Также в рамках акции организуют субботники — предстоит убрать мусор и сухую растительность на территории предприятий, навести порядок на улицах частного сектора и в садоводческих обществах.

Напомним, что пожароопасный сезон в регионе начнет действовать уже с 1 апреля.



