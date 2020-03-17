За месяц коммунальным службам предстоит собрать опавшую листву и сухостой, окопать и побелить деревья, отремонтировать парковую мебель, вымыть и покрасить турникетные ограждения. До 17 апреля все работы по приведению города в порядок после зимы должны быть завершены.

​Как сообщают в городской администрации, основные работы по благоустройству общественных территорий будет выполнять муниципальные специализированные учреждения – «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе, МБУ «ЖКХ» – в других районах города. Порядок во дворах наведут управляющие организации. Активное участие в благоустройстве города после зимы также принимают коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, учреждений, высших и средних учебных заведений, ТОСы и уличные комитеты, которые организовывают уборку на закрепленных территориях.

Муниципальные дорожные предприятия приступили к усиленной очистке объектов улично-дорожной сети еще в январе. Ранее наступление весны позволило службам с опережением графика начать использовать поливомоечные машины для влажной уборки. Ежедневно на уборку дорог выходят порядка 50 единиц специализированной техники, в том числе подметально-уборочные машины «Магистраль».

Также в рамках месячника по благоустройству в разных районах города планируется высадить порядка двух тысяч деревьев и кустарников. Помимо этого сотрудники коммунальных служб приведут в порядок малые архитектурные формы – отремонтируют и установят свыше 500 лавочек и урн, покрасят около 10 км турникетов.



