В связи с введением повышенных мер готовности противостоять коронавирусной инфекции жители региона буквально атаковали продуктовые магазины и начали закупаться на месяцы вперед. Делать этого не стоит. Во-первых, запасы могут испортиться, а во-вторых, по заявлению руководства региона, продовольственных запасов в регине более чем достаточно. На совместном заседании Совета по развитию сельских территорий и АПК Волгоградской области и Областного штаба по сезонным сельхозработам было озвучено, что регион в достаточном количестве обеспечен основными потребительскими товарами и финансовыми ресурсами для выполнения социальных обязательств.

Оперативный штаб Волгоградской области и профильные комитеты также держат на контроле ситуацию с обеспеченностью товарами первой необходимости — несмотря на рост покупательской активности оптово-розничные сети, склады обладают достаточными запасами. Чтобы ситуация и дальше оставалась прогнозируемой и контролируемой, Андрей Бочаров поставил перед заместителями задачу провести рабочую встречу с руководителями основных торговых сетей и выработать оптимальные решения для поддержания ассортимента, создания необходимого объема запасов товаров.

Также в регионе организован ежедневный мониторинг потребительского спроса, динамики цен, наличия продовольственных и непродовольственных товаров, выполнения санитарно-эпидемиологических норм и требований. Ведется работа с распределительными центрами, сетевыми компаниями, выстраивается логистика. Предприятия сферы торговли оперативно реагируют на изменение ситуации и увеличивают запасы товаров на складах.

Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен вопрос организации работы перерабатывающих предприятий — на территории региона более 500 компаний, занимающихся системной переработкой мясной, молочной, мукомольно-крупяной продукции, хлебозаводы, хлебопекарни, масложировые и другие цеха. Сырьем они обеспечены в полной мере: сбоев в работе, как и объективных факторов риска, — нет. Запас по зерновой крупе превышает полуторагодовалый норматив — речь идет о 800 тысячах тонн сырья, что закрывает потребность для производства крупяной и хлебной продукции. На складах местных сельхозтоваропроизводителей находятся порядка 150 тысяч тонн овощной продукции. Нет недостатка в производстве мясных полуфабрикатов, «молочки» и яиц. Аграрии готовы к бесперебойной поставке сырья и продовольствия в торговые сети Волгоградской области.



