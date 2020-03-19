Накануне в Калаче-на-Дону состоялось мероприятие по высадке деревьев, проводимое в рамках международной акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время мероприятия на одной из улиц в городе воинской славы — Калаче-на-Дону была высажена аллея из молодых березок. Все саженцы доставлены из местного лесничества. Аналогичные работы сегодня проводятся специалистами в Среднеахтубинском и Урюпинском районах.

Всего же в рамках акции в Волгоградской области в городских парках и скверах, на землях лесного фонда планируют высадить 600 тысяч саженцев — уже определены 68 участков. Украшать города Волгоградской области новыми зелеными зонами будут на протяжении нескольких месяцев. Завершится экологический проект высадкой деревьев на Мамаевом кургане 22 июня.

Напомним, В Год памяти и славы Волгоградская область стала участницей международной акции «Сад памяти», объявленной Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и Рослесхоза России. В ее рамках по всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.



