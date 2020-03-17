Напомним, что 16 марта губернатор подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности, чтобы предотвратить и минимизировать риски возникновения и распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим начали массово отменять мероприятия, а во всех образовательным учреждениях города введен режим свободного посещения по заявлению родителей. Об этом заявила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

— Для каждого ребенка будет составлен индивидуальный план, программа обучения. Для этого в регионе есть все ресурсы электронных систем: это и «Сетевой город», и Российская электронная школа, электронная почта, чаты — площадок достаточно, поэтому родителям не нужно переживать. Будет обеспечено полное взаимодействие учреждений с учащимися и родителями, — уверяет вице-губернатор.

Следующий шаг для предупреждения и профилактики заболевания — введение каникул. С 21 марта планируется, что все школы Волгоградской области уйдут на каникулы.

— Что касается контрольных, то за это также не нужно переживать: в рамках учебного плана учителя определятся с периодом их проведения. Сейчас самое главное для нас — это здоровье детей. Наши мероприятия распространяются и на негосударственные образовательные организации. Что касается олимпиад и прочих подобных мероприятий, то сейчас по этому вопросу мы на связи с федеральным министерством — ждем рекомендаций, — пояснила Зина Мержоева. — Также мы обращаем внимание руководителей муниципальных образований, что массовые мероприятия в детских садах, школах, на период профилактических мер должны быть отменены. Кроме того, образовательные учреждения необходимо обеспечить бактерицидными облучателями. Что касается контроля состояния детей, то при малейшем сигнале, при температуре есть определенный алгоритм принятия мер и оказания всей необходимой помощи.

Согласно информации из школ, родителей уже просят написать заявления о переводе детей на дистанционное обучение. Волгоградские вузы частично объявили о переходе на «дистанционку».



