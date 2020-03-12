Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает гостей на выставку «Два взгляда», где будут представлены произведения известной волгоградской творческой династии – Эльвиры и Максима Завьяловых.

Выставка «Два взгляда» – это диалог двух художников, матери и сына. Она приурочена к 60-летию с момента начала творческого пути Эльвиры Завьяловой. Художники работают в разных пространствах: плоскость (картина) и конструкция, объём (скульптура).

В сюжетных композициях, портретах и пейзажах Эльвиры Завьяловой с большим мастерством и правдивостью запечатлены различные периоды жизни нашей страны, неотъемлемо связанные с ее собственной жизнью. Эльвира Завьялова пишет портреты нефтяников, геологов, строителей, рыбаков.

Если Эльвира Завьялова – художник-реалист, то Максим в своём творчестве тяготеет к символизму. Он склонен к философским раздумьям, его привлекают библейские сюжеты, смысл которых он трактует по-своему. Сейчас Максим много работает в сфере городской скульптуры, как правило, он выступает в соавторстве со скульптором Владимиром Серяковым.

Отметим, Эльвира и Максим Завьяловы – участники многих международных, всероссийских, зональных и областных выставок, а также проектов в Германии, Чехии, Финляндии.

Выставка «Два взгляда» откроется 13 марта в 17:00 и будет работать до 4 мая по адресу: пр. Ленина, 21.



