В регионе продолжается работа по модернизации здравоохранения. Так в медицинские центры Камышина, Урюпинска и Михайловки было передано более 50 единиц нового оборудования — в их числе компьютерные томографы, маммографы, цифровые рентгенаппараты. Во всех трех учреждениях оборудованы сосудистые центры и продолжается работа по организации ЦАОПов.

Как сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области, в Урюпинской центральной районной больнице имени В.Ф. Жогова, которая является межрайонным центром для 150 тысяч жителей Урюпинского, Алексеевского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевского районов, запущено в работу в плановом порядке новое оборудование. В том числе диагностическое; поставленное в первичное сосудистое отделение для оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми катастрофами. Для размещения новых аппаратов произведен ремонт помещений с усилением электросетей.

В 2020 году на вооружение центральной районной больницы поступит еще не менее 20 единиц медтехники, среди которой передвижные маммограф и флюорограф для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов. Кроме того, запланировано строительство вертолетной посадочной площадки — работы завершатся до конца текущего года. А в 2021-м в рамках губернаторского проекта по совершенствованию онкослужбы откроется центр амбулаторной онкологической помощи.

Помимо этого, решается и кадровый вопрос. За последние два года в Урюпинский межрайонный медицинский центр приняты 22 медработника, в том числе по региональным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По целевому набору обучаются 14 студентов. Для проживания урюпинских медиков выделены пять двухкомнатных квартир — после проведения ремонта их передадут новоселам.



