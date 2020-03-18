Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев подписал приказ, согласно которому в медучреждениях региона вводятся дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу в медучреждениях региона вводится раздельный прием пациентов с лихорадкой и без неё, а больные с температурой должны обслуживаться на дому. Люди, посещавшие территории, на которых зарегистрированы новые случаи коронавируса, получат больничные без визита в медучреждения. Персонал должен носить медицинские маски, а помещения должны подвергать влажной обработке и обеззараживанию. Больных с тяжелым или среднетяжелым клиническим течением ОРВИ и гриппа, пневмонии положено госпитализировать. Также будут проверять здоровье медицинского персонала, а родственникам запрещено посещать больных в стационарах. На проведение мероприятий также введено ограничение.



