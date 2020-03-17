Сотрудники лесничеств приступили к лесопосадочным работам, которые стартовали раньше намеченных сроков из-за теплой весны. Новые деревья уже высажены на площади превышающей 100 гектаров. Искусственное лесовосстановление проводят в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, специалистами лесничеств проведены все необходимые подготовительные мероприятия: обработана почва, завезены сеянцы, в готовность приведено более 50 лесопосадочных агрегатов.

Одними из первых к работам приступили специалисты Серафимовичского, Алексеевского, Даниловского, Лещевского, Нижнечирского, Новоаннинского, Ольховского, Подтелковского, Руднянского, Светлоярского лесничеств. На сегодня сеянцы высажены на общей площади более 100 гектаров.

Перед работниками лесного хозяйства стоит задача закончить весенние работы в оптимальные агротехнические сроки. Всего в 2020 году планируется высадить более пяти миллионов сеянцев сосны, акации, ясеня и вяза на площади более тысячи гектаров. Наибольшие площади лесовосстановления запланированы в Арчединском, Даниловском, Михайловском и Серафимовичском лесничествах.



