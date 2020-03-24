В Кировском районе Волгограда специалисты муниципального дорожного предприятия «ДСЭР Советского района» приступили к первому этапу реконструкции проезжей части по ул. Гастелло. В настоящее время на объекте ведется фрезерование старого асфальтового полотна. Общая площадь обновления составит свыше 3600 квадратных метров.

​Ранее на ул. Гастелло проводился только ямочный ремонт, за годы интенсивной эксплуатации покрытие серьезно разрушилось и перестало соответствовать нормам безопасности. В 2019 году муниципалитетом принято решение о включении ул. Гастелло в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как только старое покрытие будет удалено, на дорогу уложат два слоя асфальтобетона – выравнивающий, профиль которого обеспечит эффективное водоотведение с проезжей части, и финишный, обладающий повышенными прочностными характеристиками за счет специализированных минеральных добавок. Помимо полной замены асфальтового полотна специалисты приведут в порядок все съезды на примыкающие улицы, а также заменят люки инженерных коммуникаций.

Кроме ул. Гастелло в Кировском районе ведутся работы по ул. Добролюбова. Специалисты проводят демонтаж старого и установку свыше 1100 метров нового бордюрного камня. На следующем этапе здесь проведут замену асфальтового покрытия и колодцев инженерных сетей. В ближайшее время спецтехника выйдет на реконструкцию еще двух дорог в частном секторе Кировского района — по ул. Армавирской и Р. Люксембург. Также новое покрытие в текущем году будет уложено на улично-дорожной сети в отдаленных микрорайонах Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Кировского и Советского районов — пер. Вязниковском, пер. Войкова, на ул. Грамши, ул. Чебышева, ул. Гр. Засекина.

Всего в 2020 году в областном центре предстоит комплексно восстановить и построить свыше 30 дорог. На многих объектах в перечень работ включено обновление тротуаров, остановочных площадок и примыканий. За процессом организован многоступенчатый контроль со стороны как самого исполнителя, так и со стороны муниципальных служб и независимых экспертов. На каждом этапе проводится мониторинг качества материалов и соответствия технологии нормативным показателям.



