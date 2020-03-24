В Кировском районе Волгограда специалисты муниципального дорожного предприятия «ДСЭР Советского района» приступили к первому этапу реконструкции проезжей части по ул. Гастелло. В настоящее время на объекте ведется фрезерование старого асфальтового полотна. Общая площадь обновления составит свыше 3600 квадратных метров.
Ранее на ул. Гастелло проводился только ямочный ремонт, за годы интенсивной эксплуатации покрытие серьезно разрушилось и перестало соответствовать нормам безопасности. В 2019 году муниципалитетом принято решение о включении ул. Гастелло в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как только старое покрытие будет удалено, на дорогу уложат два слоя асфальтобетона – выравнивающий, профиль которого обеспечит эффективное водоотведение с проезжей части, и финишный, обладающий повышенными прочностными характеристиками за счет специализированных минеральных добавок. Помимо полной замены асфальтового полотна специалисты приведут в порядок все съезды на примыкающие улицы, а также заменят люки инженерных коммуникаций.
Кроме ул. Гастелло в Кировском районе ведутся работы по ул. Добролюбова. Специалисты проводят демонтаж старого и установку свыше 1100 метров нового бордюрного камня. На следующем этапе здесь проведут замену асфальтового покрытия и колодцев инженерных сетей. В ближайшее время спецтехника выйдет на реконструкцию еще двух дорог в частном секторе Кировского района — по ул. Армавирской и Р. Люксембург. Также новое покрытие в текущем году будет уложено на улично-дорожной сети в отдаленных микрорайонах Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Кировского и Советского районов — пер. Вязниковском, пер. Войкова, на ул. Грамши, ул. Чебышева, ул. Гр. Засекина.
Всего в 2020 году в областном центре предстоит комплексно восстановить и построить свыше 30 дорог. На многих объектах в перечень работ включено обновление тротуаров, остановочных площадок и примыканий. За процессом организован многоступенчатый контроль со стороны как самого исполнителя, так и со стороны муниципальных служб и независимых экспертов. На каждом этапе проводится мониторинг качества материалов и соответствия технологии нормативным показателям.