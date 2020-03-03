В регионе стартовали работы по приведению в порядок после зимнего периода территорий всех муниципальных образований, а также старт нового сезона дорожного ремонта и строительства.

Рабочим предстоит привести в порядок дворовые территории, парки, скверы и другие общественные пространства, а также зоны вдоль автомобильных дорог. Во всех населенных пунктах области будут организованы субботники: ответственные за формирование графика, обеспечение участников необходимым инвентарем, оборудованием, техническими средствами — главы муниципальных образований.

Помимо этого, в Волгоградской области продолжается подготовка к новому дорожному сезону. Напомним, в 2020 году запланировано строительство и реконструкция 71 километра региональных и межмуниципальных трасс, в том числе возведение подъездных путей к селам; ремонт 217 километров автодорог.



