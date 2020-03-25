Специалисты приступили к работам по благоустройству дворовых территорий в Красноармейском и Центральном районах. На данный момент во дворах ведется замена бордюрного камня. На следующем этапе специалисты начнут укладку асфальтобетонного покрытия. Также во время работ будут смонтированы линии наружного освещения и малые архитектурные формы.

В настоящее время во дворах по ул. Удмуртская, д. 103, ул. Брестская, д. 21, ул. Удмуртская, д. 93, б-р Энгельса, д. 26 в Красноармейском районе рабочие укладывают садовый и дорожный бордюры. Аналогичные работы в ближайшее время подрядная организация начнет и на ул. Пархоменко, д.43, 43а, 43б в Центральном районе — сейчас бригады демонтируют старый бортовой камень. В рамках работ специалистам предстоит обновить дорожное покрытие основных проездов, разъездных площадок и пешеходных дорожек, поднять люки и колодцы на уровень дорожного полотна и оборудовать удобные асфальтобетонные съезды. Гарантийный срок на выполненные работы составит четыре года.

Всего в этом году муниципалитет восстановит свыше 30 тысяч квадратных метров дорожного и тротуарного покрытия во дворах. Кроме того, до конца года на территориях сотрудники установят современные детские игровые площадки и спортивно-оздоровительные комплексы. В местах отдыха для жильцов будут размещены 94 скамейки. Для освещения обновленных дворов рабочие возведут около 130 светодиодных светильников.

Также в текущем году реконструкцию получат и общественные территории — это пешеходная зона вдоль ул. Мира в Центральном районе и территория, прилегающая к областной больнице № 1 на ул. Ангарской в Дзержинском районе. Кроме того, в этом году продолжится благоустройство парка им. Гагарина в Краснооктябрьском районе. Также будут разработаны проекты реконструкции еще для двух общественных территорий в Краснооктябрьском районе – пешеходной зоны вдоль ул. им. Титова и площади перед «Царицынской оперой».

В Советском районе благоустроят парк на территории микрорайона «Долина». В Тракторозаводском районе в этом году будет реализован первый этап реконструкции пешеходной зоны на улице им. Ф.Э. Дзержинского. Всего за последние четыре года в Волгограде полностью преобразились свыше 40 парковых и общественных территорий и 179 дворов в разных районах.



